Desiigner n'est pas venu aux Grammy's Awards pour cette raison !

Desiigner a préféré un autre divertissement...

Alors que le public s’attendait à le voir lors de de la cérémonie des Grammy Awards, Desiigner a décidé d’aller voir un tout autre spectacle, n’ayant absolument aucun rapport avec la musique, mais restant du divertissement.

En effet, Desiigner a préféré assister au Pay Per View de la WWE, à savoir le Royal Rumble, qui se tenait à Philadelphie. Durant cet évènement, le rappeur américain a enchaîné les snapchats, tout en montrant son excitation, sa joie et sa bonne humeur. Visiblement, son absence aux Grammy Awards était le cadet de ses soucis.

Ainsi, TMZ a compilé l’ensemble des Snapchat, se fendant d’un « sexy ass » lorsque Torrie Wilson est montée sur le ring.

Toutefois, l’auteur de « Panda » semble avoir un attrait particulier pour le catch puisqu’il y a quelques mois, nous avions pu l’apercevoir à la Bar-Mitsva de Paul Heyman, sans recevoir le moindre centime. Ainsi, Desiigner a rendu service, montrant son amour pour cette discipline et les acteurs de cet univers professionnel.

Concernant la suite de la carrière de Desiigner, sur le plan musical, deux projets inédits devraient arriver « New English 2 » et « Life of Desiigner ». Peu d’informations ont circulé autour de ces projets, mais en attendant du nouveau musicalement, vous pouvez toujours retrouver sa performance durant le Royal Rumble.