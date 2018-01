Quand Lassana Diarra reprend du Booba pour son bizutage !

Une performance qui devrait lui permettre d'être titulaire samedi...

On le sait, les équipes de football ont pour habitude de bizuter les nouveaux arrivants et c’est notamment le cas des joueurs du PSG qui ne sont pas privés de ça avec le nouveau venu Lassana Diarra !

En effet, ces derniers lui ont donc demandé de chanter une chanson comme ils l’avaient déjà fait pour Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou encore Neymar par le passé.

L’ancien milieu de l’équipe de France a donc respecté la tradition et a commencé à chanter du Booba !

Le footballeur a en effet choisi le morceau "Petite fille" extrait du dernier album du Duc de Boulogne baptisé "Trône".

Sous le regard moqueur et amusé de ses coéquipiers, Lassana Diarra ne s’est pas découragé et a pleinement réussi son bizutage !

Une prestation qui a donc été logiquement validée par le principal concerné B2O, qui a repris l’extrait sur son compte Instagram.

Une chose est sûre, Diarra est très certainement plus habile avec ses pieds et un ballon que quand il s’agit de chanter... On vous laisse mater ça !