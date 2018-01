Lil Wayne a tout détruit lors des AVN Awards 2018 !

Weezy les a toutes réunies sur scène...

Alors que ce week-end se déroulait les Grammy Awards 2018 récompensant les meilleurs artistes de l’année 2017, il y en a un qui a préféré se rendre à Las Vegas pour les AVN Awards, l’équivalent des Oscars du X !

On le sait le rappeur était prévu pour assurer le show lors de cette 35 ème édition et une chose est sûre, Weezy a complètement assuré lors de son show qui a duré plus de 15 minutes...

Le rappeur a donc profité de cette occasion pour balancer un medley de ses plus gros titres claqués dans sa carrière avec notamment "Lollipop", "6 foot 7 foot", "Got Money", "Mrs Officer" et l’excellent "The Motto" pour conclure le show en beauté.

Les actrices l’ont d’ailleurs rejoint sur scène vers la fin de sa prestation pour s’ambiancer sur les derniers morceaux prévus par l’artiste...

Une très bonne prestation de la part de Lil Wayne qui a même profité de l’occasion pour prendre un selfie avec les belles jeunes femmes présentes sur scène.

Lil Wayne a décidément fait le bon choix en allant aux AVN Awards à la place des Grammy Awards où l’ambiance était plus sérieuse...