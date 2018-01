2 Chainz, Logic, T.I et Nas réunis dans une nouvelle série Netflix !

Une série à ne surtout pas manquer...

Décidément les documentaires et les séries consacrés au Rap/Hip-hop séduisent de plus en plus de monde, et c’est pour cette raison que Netflix se lance encore dans un nouveau projet de série baptisé "Rapture".

Pour l’occasion, la plateforme a dévoilé le premier trailer de la série qui consacrera plusieurs épisodes à plusieurs artistes du Rap Game actuel comme 2 Chainz, Nas, T.I, Dave East, Rapsody ou encore Logic et Just Blaze.

Cette série ressemble plus à un documentaire qu’autre chose puisqu’on aura l’occasion de découvrir la vie de ces artistes partageant leurs temps entre studios, concerts, soirées et vie de famille !

L’occasion pour les fans d’en découvrir davantage sur leurs idoles et d’en savoir un peu plus sur eux.

Produite par Mass Appeal, cette série s’inscrit parfaitement dans la grande évolution du genre Hip-hop qui, ces dernières années, a pris une place importante dans la musique actuelle...

En attendant, le 30 mars prochain, date de sortie de "Rapture", on vous laisse découvrir le premier trailer de ce nouveau projet, en collaboration avec Netflix !