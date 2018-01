Roméo Elvis récompensé une fois de plus en Belgique !

Le "D6bels Music Awards" distribue les récompenses...

Organisé par la RTBF (le service public de la radio et de la télévision de la Communauté française de Belgique), la cérémonie des D6Bels Music Awards est un évènement incontournable dans le paysage musical Belge. Au même titre que les Victoires de la Musique, cette organisation distribue comme chaque année des récompenses en fonction des artistes sélectionnés dans les différentes catégories.

C’est donc sur la chaîne de télévision "Les Deux" que l’on a pu visionner le prime il y a quelques jours. Dans la catégorie "album de l’année", on y a retrouvé "Ipséité" de Damso, Girls In Hawaii avec "Nocturne", Mélanie de Biasio avec "Lilies" et Roméo Elvis x Le Motel avec "Morale 2" qui en a été le vainqueur.

Côté "sélection Hip-Hop", Caballero & Jeanjass, Damso, Isha et Roméo Elvis x Le Motel encore une fois sélectionnés par le public.

Enfin, on a pu retrouver Caballero & Jeanjass en tête du "groupe de l’année" aux côtés de Girls in Hawaii, Pale Grey et BRNS.

Si Roméo Elvis a connu un moment de gloire assez fort, Damso quant à lui n’a pas eu de chance de ce côté-là. Lorsque l’on connait les chiffres de ventes de ce dernier, il parait étonnant que les votes n’aient pas été pour lui.

Un évènement qui prend encore plus de résonnance après son absence remarquée aux Victoires de la Musique qui se dérouleront le 9 février.