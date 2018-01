Siboy décroche le premier disque d'or de sa carrière !

Une récompensée méritée !

Sorti le 30 juin 2017, à une période compliquée pour la promotion d’un projet, « Spécial » a su braver les obstacles afin de décrocher un disque d’or, sur la durée, récompensant un disque de qualité.

Contrairement aux apparences, ce disque n’est pas ce qu’on pourrait attendre de Siboy, à savoir un CD rempli de violence de la première à la dernière piste. En effet, celui-ci contient des réelles prises de risque telles que « Ce n’était pas si simple », « Spécial » voire « Mobali ».

Le dernier son évoqué a été récompensé d’un disque de diamant, cela a pu s’expliquer de par l’engouement incroyable autour de Damso et la production plus légère qu’à l’accoutumée. Cependant le travail de Siboy n’est pas à occulter au vu de son adaptation à l’instrumentale qui lui est étrangère. En tout cas, le single a rencontré le succès en obtenant la certification ultime, ayant également permis de porter le projet. Mission accomplie.

La promotion du projet était surprenante étant donné que très peu de clips avaient été diffusés après celui de « Mobali » jusqu’à ce mois de février (soit 6 mois). En effet, seulement « Par Ici » était sorti, qui n’était pas le choix d’extrait le plus accessible bien que qualitatif.

Une fois de plus, Siboy démontrait qu’il savait faire autre chose que du rap pur et dur, en utilisant sa voix de main de maître afin de proposer des variations et des ambiances différentes. A l’instar d’une bande originale de film, la voix du rappeur de Mulhouse a intimidé les oreilles pour ensuite les apaiser à sa façon.

A l’heure du streaming, beaucoup estimaient que la non présence du morceau « Mula », en featuring avec Booba, était regrettable pou ces chiffres mais Siboy a prouvé qu’il pouvait obtenir un disque d’or, sans l’appui du boss de son label.

En somme, « Spécial » était un projet extrêmement complet, aux ambiances maîtrisées de bout en bout, et récompensant la grande qualité du rap de Siboy !