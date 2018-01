Lorenzo en mode ninja cascadeur !

Découvrez la nouvelle vidéo de Lorenzo : "Stick Motorsport"...

"Jm'en bas les couille du rap chui ninja cascadeur"

Lorenzo vient de dévoiler une nouvelle vidéo, et pas des moindres.

Au programme ? Stickos et cascades improvisées. Oui, Lorenzo, connu pour sa démence sans limites n’est pas près de s’arrêter. C’est donc sur un terrain et accompagné de son pote que le rappeur décide de faire une sorte de remake de "Pimp My Ride" à sa sauce. En effet, le but n’est pas de prendre une voiture pour la rendre stylé, mais de la détruire le plus possible en testant des cascades plus folles les unes que les autres et réalisées avec les moyens du bord.

Si Lorenzo ne rappe pas dans cette vidéo, son album "Rien à branler" sortira le 23 février ! On a d'ailleurs déjà pu en voir un premier extrait très énergique et intitulé "Carton Rouge".

Le projet est d'ores et déjà disponible en précommande par ici.