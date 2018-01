L’album de Sopico a enfin vu le jour !

Découvrez "YË" dès maintenant...

Ça y’est, le nouveau projet de Sopico tant attendu est enfin disponible ! Si l’on en parle depuis quelques temps maintenant, avec des extraits, des visuels, mais aussi la vidéo "Behind The Scenes" qui nous emmène sur le shooting de sa cover; aujourd’hui ce sont les 14 morceaux que nous pouvons découvrir.

En effet, mis à part le premier extrait dévoilé il y a peu, "Arbre de vie", tous les titres de l’opus sont des inédits. On y retrouve deux featurings : un premier avec Sheldon, producteur et rappeur, mais surtout membre de la 75 ème session; et un autre avec Népal (membre de 2Fingz).

On le sait, le rappeur est très convoité ces temps-ci, et la révélation de son projet ne devrait qu’appuyer son succès grandissant. Sa couleur et son style sont bien marqués et il semblerait que l’artiste se soit trouvé musicalement.

Si vous voulez le voir en live, il sera d’ailleurs en tournée à partir du 3 février et avec une date parisienne le 13 avril au Flow ! Vous pouvez aussi checker la programmation complète.

Pour écouter l’intégralité du projet, c’est par ici !