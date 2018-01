Le nouveau projet fou de Snoop Dogg !

Pourquoi pas...

Snoop Dogg n’est plus à une expérimentation musicale près. En effet, en 2013, le californien s’était essayé au reggae avec « Snoop Lion ». Toutefois, cela ne faisait que perpétuer sa tradition à s’essayer à divers registres musicaux et en parallèle à chaque nouvelle tendance arrivant dans le rap, sa longévité parle pour lui.

Ainsi, Snoop Dogg a annoncé qu’il sortirait bientôt un album de gospel, qui s’intitulera « Snoop Dogg Presents the Bible ». Le nom du projet est osé mais pas forcément surprenant quand on connaît le personnage et son rapport à la religion.

En Mai 2017, Snoop avait annoncé ce projet dans l’émission de Dr Dre, The Pharmacy. Cependant, ce n’est qu’en début d’année 2018 que l’album gospel semble enfin prendre forme puisque la sortie est programmée pour le premier semestre. Ce projet aura également pour but de rendre hommage à certains de ses proches disparus.

Les escapades musicales de Snoop ne sont absolument pas surprenantes étant donné que « Snoop Dogg Presents The Bible » sera le 16ème album de sa carrière. Autant dire que le californien a nécessairement besoin de renouveau musical.

Le prochain rendez-vous avec Snoop Dogg aura lieu le 3 février prochain, lors de la Gospel Celebration du Super Bowl. Ce sera une façon d’affirmer sa nouvelle identité musicale !