Migos dévoile les featurings présents sur Culture 2 !

Plus que quelques heures à attendre...

Depuis un an et la sortie de « Culture », les Migos ont pris une autre dimension dans l’industrie du rap américain. En effet, le trio d’Atlanta est désormais considéré tel l’un des groupes du moment, aussi bien pour sa qualité musicale que leur impact médiatique.

Ainsi, Quavo, Takeoff et Offset ont logiquement décidé de proposer un second volet de « Culture ». Jusqu’à présent le succès est au rendez-vous étant donné que tous les singles ont eu un grand retentissement de « Motorsport » à « Stir Fry » en passant par « Supastars », sur lequel Quavo est à la production. Ainsi, cela prouve que les Migos n’hésitent pas à prendre des risques et ne se contentent pas de proposer toujours la même formule artistique.

En dehors des extraits, Migos s’est également fait remarquer avec le titre « Danger », présent sur la Bande Originale du film « Bright ». Cela montre que le succès de Migos ne passe pas inaperçu dans d’autres milieux artistiques.

Pour en revenir à « Culture 2 », Migos avait récemment dévoilé la liste des producteurs et à quelques heures de la sortie, c’est au tour des featurings d’être révélés. Drake, Gucci Mane, 21 Savage, Ty Dolla $ign, & Big Sean seront de la partie sur ce second volet. Tous les artistes cités rencontrent actuellement un certain succès, prouvant les grandes ambitions des Migos pour ce projet !