Découvrez le teaser du Secteur Ä !

La tournée s'annonce folle...

On vous l’avait annoncé, après l’Age d’or du rap français, c’est le Secteur Ä qui se réforme pour une tournée mémorable. C’est donc le teaser que l’on a pu découvrir aujourd’hui. Une vidéo au cours de laquelle le blaze des mcs est rappelé et qui se termine avec l’annonce des dates et des villes dans lesquelles ils se produiront.

Pour les parisiens, c’est le 26 avril au Zénith et à l'AccorHotels Arena le 22 mai que vous pourrez aller les voir.

Sur le titre légendaire "Je zappe et je matte" de Passi, les membres du Secteur Ä nous rappellent qu’il faut se dépêcher de prendre ses places. En effet, lorsque l’on connait le succès des rappeurs, celles-ci devraient être épuisées rapidement !

Le lien pour la billeterie, c'est par ici.