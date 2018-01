Sneazzy rend hommage à J.Lo !

Découvrez le nouveau clip de Sneazzy Ft. Laylow et Jok'air : "Jenny From Da Blocka" extrait de son EP "Dieu Bénisse Supersound Saison 3"

Il y a un mois, Sneazzy sortait le volume trois de sa série d'Eps "Dieu Bénisse Supersound". De ce projet se détachait un titre particulièrement : "Jenny From Da Blocka", en référence à J.Lo bien sûr. Le rappeur a décidé d’en dévoiler le visuel pas plus tard qu’aujourd’hui, et le moins que l’on puisse dire est qu’il apporte quelque chose de fort au morceau. Aux côtés de Jok’air et Laylow, Sneazzy met la barre très haute avec un clip qui prend des allures de banger.

C’est dans un clip retro avec beaucoup d’effets que l’on voit les mcs évoluer au cours de la vidéo avant de prendre un autre tournant à la fin pour le dernier couplet de Sneazzy.

Si vous voulez le voir en live, il débute une tournée le 11 mars aux côtés d’S.Pri Noir. Pour avoir la programmation exacte, rendez-vous directement sur son compte Instagram !

