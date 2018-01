Sopico nous emmène ''Behind The Scenes'' !

Revivez le shooting de la cover de "YË"...

Vendredi, "YË", le projet de Sopico tant attendu verra le jour. Depuis quelques semaines, le rappeur nous fait patienter en nous dévoilant des extraits, mais aussi des visuels. C’est ainsi que l’on a pu découvrir la cover officielle réalisée par le talentueux Koria à qui l’on doit de nombreuses pochettes de rap comme celle de "Deo Favente" d’SCH.

A cette occasion, le réalisateur L'Herytier a pris l’initiative de tourner une vidéo nous donnant accès à une partie non visible du projet : les coulisses du shooting de la cover. On y voit Sopico expliquer pourquoi il a choisi de travailler avec Koria, et comment tout cela s’est déroulé.

Dans un garage et accompagné de son équipe, le rappeur nous emmène dans son univers et nous propose de voir l’envers du décor. Une belle prise d'initiave qui devrait nous aider à patienter jusqu'à demain...

"Vous êtes sur le shooting de Sopico, ça arrive lourd"