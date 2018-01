Eminem & Ed Sheeran servent à la religion !

"River" au centre d'une propagande chrétienne...

"Après un avortement, les hommes et les femmes peuvent éprouver des sentiments profonds de tristesse et de vide, des pensées suicidaires, des rêves de l'enfant avorté, des problèmes d'intimité et de difficulté à se lier avec les futurs enfants."

Tels sont les propos tenus par la "Catholic News Agency" qui se sert du titre "River" pour appuyer leurs dires. Si au premier abord cette démarche peut choquer, c’est bel et bien l’histoire racontée dans le titre qui a déclenché cette propagande.

Pour rappel, il s’agit d’une histoire d’amour qui tourne mal. L’homme trompe sa copine qui s’en rend compte rapidement. Elle décide donc de faire la même chose pour se venger. Puis elle tombe enceinte d’un homme qui la rejette, avant d’éprouver de lourds regrets lorsqu’il apprend qu’elle a avorté.

Ces regrets éprouvés par le personnage sont donc récupérés et servent à soutenir une cause bien loin des préoccupations d’Eminem qui s’était seulement lancé une fois de plus dans un de ses story-telling.

Si les associations chrétiennes semblent avoir essayé de trouver un créneau très médiatisé pour défendre leur cause, pas sûr que cela plaise beaucoup au rappeur.

Pour le moment, il ne s’est pas encore exprimé sur le sujet…