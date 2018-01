A$ap Rocky se montre ultra productif !

Le rappeur sort deux titres en 24h...

A$ap Rocky n’a pas été très productif en 2017. Et bien il semblerait qu’en cette nouvelle année, le rappeur prenne une autre direction. C’est en effet deux morceaux qu’il a sorti entre hier et aujourd’hui, au plus grand plaisir de son public.

Hier, on pouvait donc découvrir "5ve $tar$" avec la présence de D.R.A.M, mais surtout une légende qui met l’eau à la bouche : "TESTING COMING SOON”.

Testing ? C’est le nom de son album qu’il devrait sortir très prochainement. Pour le moment, aucune date n’a été dévoilée, mais A$ap est assurément en plein travail.

C’est donc aujourd’hui qu’il nous a dévoilé un nouveau titre produit par Frans Mernick et intitulé "Above". Le morceau est assez court et montre le mc sous une facette posée et mélancolique. Assez pour nous faire attendre et nous donner envie d'entendre les autres titres rapidement.

On attend la suite avec impatience !