Floyd Mayweather dédicace Maître Gims !

Maître Gims à l’international...

C’est sur twitter que l’on a pu voir Maître Gims se faire valider par Floyd Mayweather. Le célèbre boxeur américain a en effet posté un message plus que positif à son encontre :

Je viens d'écouter une super chanson de Maître Gims. C'est la raison pour laquelle il est numéro 1 en France. Maintenant faisons une vidéo de fou pour #Ceinturenoire

Une déclaration qui prend encore plus de résonnance lorsque l’on sait que le rappeur va bientôt être en featuring avec Lil Wayne. Si l’on sait que son album "Ceinture noire" arrive bientôt, l’attente se fait de plus en plus grande, et à l'international.

Pour rappel, la Sexion d'Assaut devrait prochainement arriver avec, également, un nouveau projet : "Le retour des rois". Que des actualités positives pour le rappeur qui voit sa carrière prendre une grande ampleur ces temps-ci.