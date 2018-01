Le tribunal de Bobigny condamne Fianso !

Le rappeur encourt de la prison ferme...

Trois mois ferme, 4 mois de prison avec sursis et près de 4500 euros d’amende, c’est la peine requise par le tribunal de Bobigny pour Fianso. On se souvient tous de son fameux clip "Toka" tourné en plein milieu de l’autoroute A3 et qui avait créé une grosse polémique. Le rappeur est donc accusé d’avoir entravé la circulation lors de ce tournage.

Et cela ne s’arrête pas là, la justice condamne également l’artiste originaire d’Aulnay-Sous-Bois pour avoir réunis 3000 personnes dans une cité pour le tournage de son clip "Pégase" sans autorisations.

Après avoir attendu d’être jugé pendant plusieurs mois, le verdict a donc été rendu pour Sofiane. Et le moins que l’on puisse dire est que le tribunal a été assez sévère.