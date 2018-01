Kendrick Lamar continue de teaser ''Black Panther'' !

Le rappeur annonce une grosse collaboration...

Depuis que l’on sait que Kendrick Lamar est en charge de la production de la B.O du film "Black Panther", les annonces de featurings plus fous les uns que les autres ne cessent de se multiplier.

Ainsi, on a déjà pu écouter un premier titre en collaboration avec SZA intitulé "All the stars" et un autre avec Jay Rock et Future : "King’s dead", alors que le long-métrage n’est pas encore sorti. D’autres artistes de renom comme Isaiah Rashad ou encore The Weeknd s’ajoutent également à cette tracklist. Ce dernier vient en effet d’officialiser sa participation à Marvel avec une illustration sur son compte Instagram.

Impossible pour le moment de dire si nous pourrons écouter ce morceau avant la sortie du film qui fera son entrée dans les salles le 12 février prochain.

A suivre donc…