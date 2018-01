Quavo dévoile ses cinq rappeurs favoris !

Le rappeur en a même rajouté un sixième pour le plaisir...

Interviewé par le magazine américain Rolling Stone à l’occasion de la sortie imminente de "Culture 2", Quavo s’est livré à quelques confessions quant à l’élaboration de ce nouveau projet mais aussi sur les artistes qu’ils considèrent incontournables dans le Rap Game.

Le rappeur a donc évoqué que Big Sean et Ty Dolla $ign avaient tous deux enregistré un couplet pour le nouvel album des Migos.

On apprend aussi que Travis Scott a travaillé sur le projet notamment au niveau des mélodies. On peut donc s’attendre à un deuxième volet de qualité de la part du trio originaire d’Atlanta.

Quavo ne s’est pas arrêté là puisque le journaliste de Rolling Stone nous raconte que le rappeur a aussi donné ses artistes fétiches, ceux qu’ils l’ont inspiré pour faire et créer sa musique.

"Quand je lui ai demandé ses cinq rappeurs favoris, il m’en a donné six : Tupac, Biggie, Jay-Z, Kanye, Gucci Mane et lui-même".

Rien de bien surprenant sur le papier si ce n’est la dernière réponse qui prouve que le jeune rappeur est sûr de lui !

Une bonne chose même si pour être cité aux côtés de ces grands noms du Rap Game, il va tout de même falloir en sortir des Bangers avec les Migos voire même se lancer dans une carrière solo dans les années à venir...

En attendant, on rappelle que "Culture 2" sort vendredi et pour patienter on vous laisse redécouvrir "Supastars", le troisième et dernier extrait dévoilé par le groupe !