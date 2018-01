Les Migos mettent la barre très haute !

Des pointures assurent les prods de "Culture II"...

Alors que les Migos ont dévoilé un nouvel extrait de "Culture II" il y a quelques heures, on apprend également que le groupe s’est très bien entouré pour ce nouveau projet.

C’est en effet à des pointures que les artistes ont fait appel pour leurs prods. Metro Boomin, Zaytoven, Mike Dean, Kanye West, Murda Beats et Pharrell ( qui a produit le troisème extrait "Stir Fry") feront donc bel et bien partie de l’opus qui s’annonce de plus en plus qualitatif.

Et cela ne s'arrête pas là ! Si l’on sait que Quavo se lance dans le beatmaking depuis quelques temps, il semblerait qu’il soit également le producteur exécutif de l’album !

Les éléments et les indices s’accumulent alors que l’on attend tous avec impatience la sortie de "Culture II". Restez à l’affût, celui-ci pourrait arriver d’un moment à l’autre.