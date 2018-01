XXXTentacion lance un nouveau challenge !

Le rappeur a décidé d'aider les plus démunis...

Décidément depuis sa sortie de prison, XXXTentacion veut se racheter auprès de ses fans mais surtout il veut améliorer l’image qu’il véhicule au quotidien.

Alors que récemment, il a annoncé avoir déjà bouclé l’enregistrement de ses trois albums prévus pour cette année, aujourd’hui le rappeur semble vouloir se lancer dans l’humanitaire en aidant les plus démunis !

On le sait très actif sur YouTube depuis la création de sa chaîne dédiée au Gaming, mais aujourd’hui c’est pour tout autre chose que le Triple X fait parler de lui !

C’est pour un challenge qu’il a décidé de lancer sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec ce fameux hashtag #THEHELPINGHANDCHALLENGE. Le ou la gagnante repartira avec une PS4, une Xbox, 1000 dollars et un week-end entier avec le rappeur.

Pour participer, il vous suffit de rejoindre ce fameux hashtag et bien évidemment d’aider à votre manière, ceux qui en ont le plus besoin !

De sonc côté, XXX a lancé le challenge en vidéo puisqu'il est parti à la rencontre de jeunes enfants en difficultés pour leur offrir des consoles de jeux, des vêtements, des jouets et pour signer quelques autographes...

Une belle initiative du jeune artiste cainri qui est décidément sorti des "Bad Vibes" qui le poussaient à arrêter la musique !

En attendant, on vous laisse mater le Vlog que le rappeur a réalisé pour l’occasion et on vous encourage à participer à ce challenge.