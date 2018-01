La surprise d'Eminem, Dr Dre et Mike Will Made It !

Un casting de rêve...

Dr Dre et Eminem travaillent ensemble depuis le début de la carrière d’Em, mais il semblerait qu’en 2018, un troisième protagoniste se soit greffé à l’équation, en la personne de Mike Will Made It.

En effet, ce même Mike Will Made It a posté une story Instagram dans laquelle les trois protagonistes étaient réunis. La légende de la vidéo était Big 2018, prouvant que quelque chose a été fait en studio.

Malgré le succès commercial de son dernier album « Revival », la principale critique ressortant du projet était le manque de folie d’Eminem et son non renouvellement musical. Mike Will peut apporter cette touche de folie manquante dans les derniers projets de la légende de Détroit.

Toutefois, nous ne savons pas dans quelle circonstance pourra sortir cette collaboration, sachant qu’Eminem sort peu de sons, en dehors de la période de promotion de ses albums. En revanche, il se pourrait bien que le morceau sorte dans le prochain projet de Mike Will Made It.

En effet, le producteur d’Atlanta est actuellement en préparation de son nouvel album, et afin que le projet soit éclectique, il serait fort possible qu’il ait fait appel aux services d’Eminem, ce qui serait un excellent moyen de promotion de son album.

En tout cas, ce n’est pas le seul rappeur de l’ancienne génération, dont il se rapproche puisqu’une photo en compagnie de Jay-Z a également circulé sur les réseaux sociaux. De bonne augure pour le tracklisting du prochain projet de Mike Will Made It.