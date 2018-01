Vald continue de nous surprendre !

Un drôle de leak a fait surface...

On le sait maintenant, la sortie du nouvel album de Vald intitulé "Xeu" est prévue pour le 2 février prochain. Alors que la révélation de sa cover créer polémique depuis quelques jours, le rappeur continue de nous surprendre de plus en plus.

Il y a quelques temps, il déclarait "Si tout s’passe normalement ça leak à J-12".

Après avoir entretenu des échanges sur twitter avec ce qui semble être officiellement le compte d’une de ses exs nommée Léa Bsh et qui le menace de balancer son album en avance sur les réseaux, la déclaration du rappeur prend sens.

A la date prévue, des morceaux ont bel et bien leaké, mais il semblerait qu’il ne s’agisse pas de ce qui était prévu. En effet, si les fans se sont précipités pour télécharger le projet, ils se sont vite rendus compte que ça ne correspondait pas à son album "Xeu". Plusieurs suppositions disent que c’est enfaite le troisième volume de sa mixtape "NQNT".

Rien est confirmé officiellement par Vald, mais on peut clairement se demander s’il ne serait pas derrière tout ça… Si c’est le cas, le rappeur aura fait preuve d’un beau coup marketing lui permettant de balancer une mixtape surprise à seulement quelques jours de la sortie de son album. Un vrai coup de génie…