Gringe continue de teaser son premier album solo !

Découvrez le mini-extrait qu'il vient de dévoiler...

Gringe, ou l’autre moitié des Casseurs Flowters aux côtés d’Orelsan, commence à teaser son tout premier album solo. Intitulé "Enfant Lune", le projet devrait voir le jour cette année. Cependant, l’artiste reste assez discret et ne donne pas beaucoup plus de détails.

On a quand même pu découvrir, pas plus tard qu’hier, un mini extrait non mixé sur son compte Intagram. Gringe a l’air plutôt impatient de nous dévoiler son opus, et la qualité a l’air également d’être au rendez-vous. Aucune tracklist ni aucune cover n’a été publiée pour le moment, mais l’on sait d’ores et déjà qu’Orelsan figurera sur l’album.

"Mon animal totem, c’est un putain de dauphin… "

Et à l’instar de son collègue, le rappeur semble lui aussi pas mal préoccupé par les dauphins, que ce soit dans cet extrait ou encore dans la légende d'une de ses anciennes publications…

"Comme vous êtes pas mal à me damander quand il sort, l'album arrivera à califourcon sur le dos de mon dauphin préféré début 2018 !"

Gringe était à l'affiche du film "Carbone" aux côtés de Benoît Magimel et Michaël Youn il y a à peine 3 mois. Cette période est donc chargée pour le rappeur qui prend avec assurance sa propre voix.

A suivre donc !