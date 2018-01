Le rappeur Fredo Santana est mort !

La scène Rap/Hip-hop à nouveau endeuillée...

Considéré comme l’un des artistes les plus influençant du mouvement drill, un dérivé de la trap née à Chicago, Fredo Santana est décédé à seulement 27 ans.

Selon TMZ, vendredi soir le rappeur a été retrouvé mort à son domicile par sa petite amie.

Pour le moment, on ne connaît pas la cause de son décès même si les premières rumeurs évoqueraient une crise d’épilepsie suite à une consommation excessive de le "Lean", cette drogue qui fait toujours des ravages auprès des rappeurs.

On le sait, le rappeur souffrait de problèmes au foie liés à son addiction au "Lean", il l’avait lui-même déclaré auprès de ses fans...

Cette disparition soudaine intervient seulement quelques mois après celle du jeune Lil Peep, décédé d’une overdose de Xanax !

Le monde du rap n’a donc pas mis bien longtemps avant de lui rendre un bel hommage, notamment sur les réseaux sociaux, ou plusieurs artistes comme 50 Cent ou encore Drake.

Même si Fredo Santana était peu connu en France, il s’avère que dans son pays et plus particulièrement à Chicago, il était l’un des acteurs majeurs du Rap Game avec plus de dix projets claqués en moins de 5 ans...

Dans le lot, on retiendra notamment ce très bel album studio baptisé "Trappin Ain’t Dead" sorti en 2013 sur lequel son cousin Chief Keef, Kendrick Lamar ou encore PeeWee Longway avaient collaboraré.

Ce nouveau décès vient donc endeuiller un peu plus le Rap Game, en espérant que la nouvelle génération de rappeurs retienne la leçon sur cette consommation de drogue excessive...