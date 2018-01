Migos, Travis Scott et 21 Savage réunis pour une tournée mondiale !

Sacré plateau !

L’information est démesurée si elle prend forme, en effet une tournée mondiale réunissant deux superstars mondiales et le groupe du moment serait en cours d’élaboration.

La nouvelle est arrivée sur les réseaux sociaux, par l’intermédiaire d’un compte Twitter fan centré autour de Travis Scott et Quavo, nommé « Huncho Jack ». Ainsi, cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux au vu d’un plateau d’artistes aussi alléchant.

Il est à noter que les artistes suscités ont toujours éprouvé du respect pour les uns et les autres, n’hésitant pas à collaborer de façon régulière, ainsi l’information ne semble pas surréaliste.

Dans l’actualité récente, deux des cinq protagonistes évoqués (Travis et Quavo) ont récemment sorti un projet en commun, intitulé « Huncho Jack », témoignant d’un certain plaisir et d’un feeling artistique entre eux.

En parallèle, à l’occasion d’Halloween, 21 Savage et Offset avaient sorti un projet en commun « Without Warning », sur lequel ce même Travis Scott était invité. Si cela restait à prouver, la sortie récente de ces deux projets peut appuyer la possibilité de voir cette tournée commune internationale.

Rien a encore été officialisé sur les réseaux sociaux de chaque rappeur mais il n’y a pas de fumer sans feu.