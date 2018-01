Gros dérapage lors du Yams Day 2018 !

Le concert en hommage à A$AP Yams a rapidement dérapé...

Depuis deux ans, chaque 18 janvier le groupe A$AP Mob donne un concert en hommage au fondateur du crew, A$AP Yams, décédé ce même jour en 2015...

Cette année, se tenait donc la troisième édition du Yams Day mais le show n’a pas duré longtemps puisqu’il a été rapidement interrompu suite à des coups de feu tirés en coulisses !

Selon les premiers témoins, il s’agirait d’une bagarre qui aurait dégénéré... Les premières rumeurs font état d’un règlement de comptes entre Tekashi 6ix9ine et deux autres rappeurs : A$AP Bari et Casanova.

Ces derniers auraient donc tiré sur le jeune rappeur. Une information que Tekashi a démentie en publiant une vidéo et une photo sur son compte Instagram où il explique qu’il n’est pas blessé et qu’il n'est pas concerné par cette bagarre.

Même si le rappeur n’est pas visé directement, il semblerait que selon les derniers témoignages, son entourage se serait battu avec un membre du public qui aurait essayé de les filmer alors qu’ils tentaient de prendre la fuite.

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, tout est à prendre avec des pincettes. On attend les premiers retours de l’enquête pour savoir ce qu’il s’est réellement passé hier soir lors du Yams Day 2018 !

En attendant, cette bagarre a provoqué un véritable chaos au sein du public. Pour le moment, on ne déplore aucun blessé, une bonne nouvelle quand on sait que cet incident aurait pu être bien plus grave.

Affaire à suivre...