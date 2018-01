Birdman obligé de rendre les clés de sa maison de Miami !

Elle serait "too much"...

Quand on s’appelle Birdman, tout est permis, même dans la démesure. En effet, suite à une décision de justice, le rappeur américain est obligé de rendre les clés de sa somptueuse villa de Miami.

La décision a été prise suite aux impayés de Birdman, qui a décidé d’arrêter de payer les traites de cette maison achetée à 14,5 millions de dollars. Quant aux dimensions de la maison, il y a 20 000 mètres carrés au total, 7 chambres, 17 salles de bain mais surtout un accès privé à la mer.

La fortune du boss de Cash Money est actuellement estimée à 100 millions d’euros, donc normalement, il n’y a aucune raison que les traites restent impayées mais Birdman n’est pas n’importe qui et a des exigences particulières. En effet, il a déclaré que la maison était « Too Much », à son goût...

Achetée en 2012, Birdman essaye de se séparer de la maison depuis un certain temps puisqu’elle est en ventes depuis le mois de juin 2017, pour la modique somme de 20 millions d’euros, s’il y a des intéressés... Toujours est-il que le boss de Cash Money a enfin réussi à céder cette magnifique propriété située à Miami !