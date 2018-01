Famous Dex et A$ap Rocky dévoilent un nouveau visuel !

Découvrez le nouveau clip de Famous Dex : "Pick it Up" en featuring avec A$ap Rocky

Il y a quelques mois, on découvrait le titre "Pick it up" de Famous Dex en featuring avec A$ap Rocky. Si le morceau a plutôt bien marché, aujourd’hui c’est le visuel que les deux artistes nous dévoilent. Un clip très puissant et coloré, dans lequel les rappeurs se remémorent leurs expériences de vie.

Pour la petite anecdote, ce featuring n’aurait pu jamais voir le jour. C’est en effet le manager de Famous Dex, Complex, qui a dû lui forcer un peu la main pour qu’il rappe avec A$ap Rocky. Il a pris l'initiative d'aller le voir pour lui faire écouter le couplet qu’A$ap proposait pour ce titre, et le moins que l'on puisse dire est que l'artiste a directement été convaincu. Il faut croire qu’il a bien fait d’insister...