Damso enchaîne les certifications !

Dems continue à briller...

La nouvelle vient de tomber ! Damso continue à briller et à cumuler les récompenses. C’est en effet deux de ses morceaux qui ont été certifiés singles de platine. Tirés de deux albums différents, à savoir "Batterie faible" et "Ipséité", les deux titres "Amnésie" et "Dieu ne Ment jamais" ont cumulé respectivement 20 millions d’équivalent streams. Un beau score pour le rappeur pour lequel les choses se déroulent plutôt bien en ce moment.

On sait en effet que Dems va bientôt collaborer pour un nouveau titre avec le D.U.C, et qu’il prépare son troisième album. Si nous n’avons pas plus de détails pour le moment, le rappeur sait bien tenir en haleine ses supporters. Et si l'on en croit Booba, ce qui va arriver va être très lourd.

Restez bien à l'affût !