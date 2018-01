50 Cent n'est pas tendre avec Kanye West !

C’est lors d’une interview pour le Late Night Show de Conan O’Brien que 50 Cent s’est adonné à quelques commentaires sur son compère Kanye West...

Le rappeur n’y est pas allé de mainmortes avec Yeezy puisqu’il l’a même comparé à Donald Trump ! Un passage qui n’a pas manqué de faire rire le public.

50 Cent n’avait aucunement l’envie de piquer le rappeur sur son choix lors des dernières élections américaines, il voulait simplement mettre en avant le fait que les deux hommes ont un ego surdimensionné...

"Ye s’est comparé à Steve Jobs, Picasso, Michael Jackson, Michael Jordan, Walt Disney, et, ne l’oublions pas, à Jésus. Cela dit, je pense que l’égocentrisme est une grande partie de la construction de l’estime de soi. C’est juste astronomique, dans ces cas-là, tu te vois comme le plus grand de tous, le plus important du monde. C’est dû à un manque de confiance en soi et pour continuer d’exister. En soit, c’est la même chose que Donald Trump."