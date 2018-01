Quand Rihanna loue sa maison à ses fans !

Faudra tout de même éviter les retards sur le loyer...

Pour 16 500 dollars par mois, vous avez l’occasion de vous offrir le très beau manoir de Rihanna situé à Hollywood...

Une demeure qui avait coûté plus de 2,75 millions de dollars à la chanteuse ! Malgré la somme déversée et les photos paradisiaques, Rihanna ne s’est finalement jamais adaptée à cette villa et c’est donc après plusieurs mois qu’elle a décidé de la revendre à hauteur de 2.85 millions de dollars...

Une somme jugée trop élevée pour les potentiels acheteurs, puisque l’artiste américaine n’a toujours pas reçu d’offre sérieuse.

C’est la raison pour laquelle l’an dernier, elle avait décidé de louer la demeure à des fans ou simplement à des particuliers.

Et cette année, elle recommence et propose donc son manoir de 250 mètres carré en location avec 5 chambres, 5 salles de bains, une immense cuisine, un très grand garage, une piscine et un jacuzzi...

La villa dispose même d’une maison secondaire toute équipée pour de potentiels invités !

On vous laisse découvrir les photos, ça donne des idées pour les prochaines vacances d’été... même s’il va falloir sacrément économiser pour se payer un mois de vacances chez Rihanna.