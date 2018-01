Eminem tease son prochain clip !

Slim Shady et Ed Sheeran sont en pleine préparation...

Même si rien n’a été déclaré officiellement, on se doute bien qu’Eminem est en train de teaser son prochain clip. Et c’est une publication Instagram qui nous a mis la puce à l’oreille : le rappeur a en effet publié une photo d’Ed Sheeran assis avec sa guitare devant l’objectif.

Si l’on a déjà pu découvrir le clip de "Walk on Water" en featuring avec Beyoncé, il s’agira là de la seconde vidéo du 9ème opus de Slim Shady. En collaboration avec le chanteur anglais donc, le visuel du morceau "River" sera probablement bientôt disponible.

Le célèbre duo sera réuni dans une vidéo au plus grand plaisir de leurs fans respectifs. Une bonne manière également pour Eminem de continuer de faire parler de son projet, "Revival", sorti il y a un peu plus d’un mois maintenant.

Quand l'on constate que le clip de "Walk on Water" n'a pas connu les retombées souhaitées, on espère que celui-ci sera apporter un peu plus de lumière à l'album du Marshall Mathers qui a un peu de mal à décoller...

Pour rappel, les chiffres de ventes en France avaient été révélés il y a quelques jours !