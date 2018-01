Kaaris annonce le tournage d'un clip !

Découvrez la nouvelle publication du rappeur...

"Diarabi, diarabi, diarabi, ma chérie

Diarabi, diarabi, faut qu'on fasse du wari

Diarabi, mes amis, mes ennemis

Je ne sais plus qui est qui

Faut qu'on se barre loin d'ici"

C’est sur son compte Instragram que l’on a appris la nouvelle. Kaaris a en effet dévoilé une publication dans laquelle on voit un appareil photo qui semble être l’outil d’un nouveau tournage.

En pleine réalisation du visuel de son morceau "Diarabi", le rappeur sera à coup sûr ravir ses fans. En effet, ce titre qui figure sur son dernier album en date, à savoir "Dozo", est celui qui a connu le plus de succès auprès de sa communauté. Pour rappel, le footballer Franck Ribery s’était même ambiancé sur ce morceau !

Pour info, le "Diaraby" n'est autre qu'une chanson traditionnelle d’Afrique de l’Ouest basée sur le respect et l’amour à la base. Et lorsque l’on sait que Kaaris a beaucoup misé sur la communication de son quatrième album, on s’attend à ce qu’il mette la barre très haute pour ce nouveau clip.

Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore la date de sortie , il faudra donc attendre que l'artiste se manifeste de nouveau...