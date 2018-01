Russ explose les scores !

Le rappeur américain passe dans la cour des grands...

Il y a quelques temps, on vous parlait de Russ, ce rappeur d’Atlanta qui fait de plus en plus parler de lui. Très remarqué, notamment avec ses morceaux "Goodbye" et "Losing Control", le rappeur cumule de plus en plus de vues sur les plateformes de streaming. Et ce n’est autre que le milliard d’écoute que ce dernier vient de dépasser uniquement sur spotify ! Un score pour le moins remarquable pour ses 6 albums actuels.

Il faut dire que Russ est très actif. Présent seulement depuis 2014 officiellement, l’artiste écrit ses morceaux, produit ses sons, et a créé également sa propre structure nommée "Label Diemon".

Sa notoriété grandissante devrait d’ailleurs s’étendre jusqu’en France bientôt. Si vous voulez voir ce que ça donne en live, il se produira le 22 février 2018 au Zénith de Paris dans le cadre de sa tournée "There’s Really a Wolf".