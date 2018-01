Kim et Kanye sont à nouveau parents !

Le couple accueille une petite fille...

"Kanye et moi sommes heureux d’annoncer l’arrivée de notre merveilleuse petite fille, en bonne santé. Nous sommes incroyablement reconnaissants à la mère porteuse qui a transformé nos rêves en réalité."

Ça y’est, Kim et Kanye sont une fois de plus parents ! C’est en effet le 15 janvier que la nouvelle est tombée. Un des couples les plus célèbres des Etats-Unis a accueilli son troisième enfant. Pour rappel, Kim Kardashian a un problème de malformation à l’utérus, ne lui permettant plus de pouvoir endurer une grossesse . C’est donc à une mère porteuse qu’ils ont fait appel il y a quelques mois maintenant.

Et c’est la modique somme de 45 000 dollars que cette dernière avait reçu. Si l’on ne connait pas le nom de du bébé, on sait qu’il s’agit d’une petite fille de 3,3 kg. Elle viendra donc compléter cette famille auprès de North (4 ans) et Saint (2ans).

Kim n’a d’ailleurs pas manqué de manifester son enthousiasme par le biais d’une publication sur twitter : "Elle est là !"