Un youtubeur répète 1 million de fois ''Gucci Gang'' de Lil Pump !

17h de streaming et une vidéo pour la bonne cause...

Graham The Christian, c’est le nom de ce youtubeur américain qui a répété 1 million de fois le fameux gimmick de Lil Pump "Gucci Gang".

Le jeune homme a profité du succès et de l’effervescence qui tourne autour du rappeur pour réaliser ce défi ambitieux...

Et c’est au bout de 15 jours dont 17 heures de streams cumulées que Graham a réussi son pari de balancer 1 million de fois "Gucci Gang" !

Il a d’ailleurs laissé une trace de son "record", en ajoutant une vidéo sur YouTube où on le voit terminer ce défi.

La vidéo culmine déjà à près de 2 millions de vues et tout au long de sa performance c’est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues le voir sur son stream.

Une belle prouesse réalisée par le jeune youtubeur qui avait pour but de reverser tous les bénéfices et les dons reçus lors de ses streams et lors de la projection de la vidéo sur YouTube, à une œuvre caritative !

En effet, Graham The Christian a pu donc récupérer près de 10 000 dollars pour "Red Nose Day", une œuvre de charité qui offre des repas pour les enfants pauvres de Chicago. Un bon moyen selon lui de mettre en avant cette cause d’une manière originale...

Pour le moment, le rappeur concerné, Lil Pump, n’a pas réagi à ce défi décalé mais une chose est sûre s’il en entend parler, les 10 000 dollars risquent rapidement de passer à plusieurs centaines de milliers de dollars !

En attendant, on ne peut que saluer la performance du jeune youtubeur qui a très certainement répété plus de fois "Gucci Gang" que Lil Pump lui-même...