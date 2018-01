Les performances de ''Revival'' en France sont révélées !

Les chiffres sont tombés...

Sorti depuis un mois, le neuvième projet d’Eminem, "Revival", n’a pas connu le succès escompté. Mais il n’y a pas non plus de quoi paniquer. C’est donc 50 000 ventes cumulées, physique + digital que l’opus a suscité dans notre pays. Si l’on écoute la maison de disque de Slim Shady et si l’on en croit les chiffres, c’est un disque d’or que le rappeur obtient en France.

Un score non négligeable mais bien loin de ce qu’Eminem a l’habitude de faire. Son album "Marshall Mathers LP 2" avait en effet été certifié disque de platine en quatre semaines également.

Si "Revival" n’a pas fait l’unanimité, Slim Shady reste quand même une des plus grandes légendes du Hip Hop actuelle.