Kendrick Lamar va bientôt dévoiler un nouveau morceau pour ''Black Panther'' !

Le rappeur s'entoure bien pour la B.O du film...

On le sait maintenant. Kendrick Lamar assure toute la production de la B.O du film "Black Panther" qui fera son entrée dans les salles d’ici deux mois. Et si l’on en croit la tracklist qui commence à se dessiner à travers les diverses annonces, de nombreuses collaborations de qualité seront au programme.

On a déjà pu écouter le premier titre en featuring avec SZA intitulé "All the stars", pour ensuite découvrir que Vince Staples sera également de la partie et enfin "King's dead", un morceau sur lequel on peut voir Kendrick, Future et Jay Rock.

Cette fois-ci, on apprend l’entrée d’un nouvel artiste dans l'aventure. Et il d’Isaiah Rashad ! Annoncé par le producteur TDE MackWop, la nouvelle sera ravir leur fans respectifs, surtout lorsque l’on sait que les deux artistes ont déjà travaillé ensemble et que cela fonctionnait très bien.

La B.O du Marvel que l’on pourra écouter dès le 9 février promet d’être à la hauteur !