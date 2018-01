Jul remet les pendules à l'heure avec son nouveau visuel !

Découvrez le nouveau clip de Jul : "Temps D'avant"extrait du nouvel album "La Tête Dans Les Nuages"...

"JuL tu l'a entendu partout et tu l'entendras

J'ai trop taffé pour, pour qu'ça s'arrête maintenant

J'vous mens pas, j'ai trop les crocs

Les gens ils croient que j'suis là, ça fait 3 ans, 4 ans

Mais l'équipe n'oubliez pas, depuis 12 ans je rappe"

Extrait de son dernier album en date, "La tête dans les nuages" sorti le premier décembre dernier, le visuel du morceau "Temps D’avant" vient d’être dévoilé par le rappeur de Marseille.

Dans ce titre, Jul livre une intro parlée de plus de deux minutes. Assez intenses, les paroles ont pour but de faire le point sur certaines choses. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là, et ce n’est pas tombé du ciel. Il parle aussi de son parcours, des critiques qu'il a reçu et de toutes ces choses qui ont forgé celui qu'il est aujourd'hui. Tourné sur fond bleu et produit par 2 bras 2 jambes, le clip laisse voir un rappeur assez sombre et sérieux. Du rappe pur et simple, sans autotune…

Que l'on préfère Jul dans "Tchikita" ou comme cela, ce qui est sûr c'est qu'il continue à nous surprendre quoiqu'il arrive !