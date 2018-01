Nas continue de faire vivre ''Illmatic'' !

Le rappeur livrera une performance digne de ce nom...

Pour rendre hommage à l’un de ses plus célèbre classiques, Nas a décidé de rejoindre l’orchestre national symphonique. Ce sera donc samedi à 21h, au Kennedy Center à Washington que le rappeur viendra livrer une prestation digne de ce nom. Sorti en 1994, "Illmatic" est l’un des projets qui a le plus marqué l’histoire du rap.

Très représentatif de New-York dans les années 90, il sera donc l’objet de ce show qui se penchera sur l’inspiration du rappeur et sur sa jeunesse. Ainsi, on y trouvera des photos de lui, des images "derrière les coulisses", mais aussi bien entendu une performance symphonique. Un mélange qui ne peut qu’être spectaculaire…

Le concert est réalisé par Jason Goldwatch et produit par Nas et Great Performance (Thirteen Productions) qui est l’un des plus gros médias américains. Côté financement, ce sont les Fonds des arts Anna-Maria et Stephen Kullen qui ont apporté leur soutien, accompagné de multiples autres fondations.

Le concert sera également dispo en rediffusion et sur l' application pbs.org/gperf dès le lendemain. Une belle prise d’initiative qui nous plongera à nouveau dans le monde du tant apprécié Nas.