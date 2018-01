Lil Peep chamboule toute une génération !

Un rappeur décide de changer de blaze...

Lil Peep, dont on a pu découvrir un morceau à titre posthume il y a quelques jours, continue à faire couler les plumes et à marquer les esprits. Si l’on connait bien maintenant la cause de son décès due à la consommation excessive de drogues, de nombreuses bonnes résolutions ont été prises par d'autres artistes.

Touchés par ce triste évènement, Lil Pump et Smokepurpp ont commencé par déclarer vouloir arrêter totalement la prise de Xanax en 2018. Et cela ne s’arrête pas là : un autre rappeur dont le blaze n’est autre que Lil Xan, en référence au Xanax bien entendu ; a lui aussi décidé de s’écarter du mauvais chemin. Ainsi, le rappeur se fera désormais appeler "Diego".

Une belle prise d’initiative, qui, on l’espère, donnera de bonnes idées à d’autres rappeurs issus de cette génération.

Sinon, on attend toujours avec impatience la sortie de "Come over when you’re sober 2", l’album de Lil Peep qui devrait quand même voir le jour un de ces quatre d'après Smokeasac, son ancien producteur ! ​