Lil Pump fait un très beau cadeau à son crew !

Le jeune rappeur ne compte plus les dépenses...

Lil Pump a décidé de régaler tout le monde... Alors que le jeune rappeur vient de casser son contrat avec Warner Bros, le voilà plus occuper à faire du shopping qu’à se trouver un nouveau label pour balancer son prochain album !

C’est en tout cas ce que dévoile le magazine TMZ. Selon lui, le rappeur aurait acheté huit chaînes en or pour son crew.

Pour ça, il s’est rendu dans le magasin "Avianne & Co" dans lequel il a dépensé pas moins de 350 000 dollars pour des bijoux sur lesquels sont gravés "Tha Lights Global", le nom de son propre label.

Cette information a d’ailleurs été confirmée par Elliot Avianne, le propriétaire de la franchise, qui s’est empressé de poster sur Instagram, la photo des chaînes en or achetées par le rappeur...

On ne peut que le comprendre, une transaction de 350 000 dollars en seulement quelques minutes, ça donne forcément le sourire !

En attendant, Lil Pump est toujours sur le marché et les plus gros labels cherchent à tout prix à s’attacher ses services pour la suite de sa carrière, lui proposant des contrats à plusieurs millions de dollars...

L’argent n’est définitivement plus un problème pour lui et en cas de signature, il pourra payer une centaine de chaînes en or pour sa team !

Mais pour le moment, le jeune rappeur de 17 ans vole de ses propres ailes, l’affaire est à suivre...