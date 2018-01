Post Malone dans un monde surnaturel !

Ghost Malone — a.k.a. Post Malone...

"Ghost Adventures", c’est une série américaine pour le moins étrange. Le concept ? Visiter des lieux surnaturels. Parmi les chasseurs de fantômes, Post Malone était l’invité du dernier épisode.

C’est donc au "Slaughterhouse", une célèbre attraction hantée située à Tucson en Arizona que les acteurs, accompagnés du rappeur se sont rendus pour le tournage. Si le site est extrêmement terrifiant et son histoire empreinte d'horreur et de légende, Post Malone n'y a pas été insensible. Son premier mot arrivé sur le lieu ? "Je suis terrifié, mec" !

Au programme : évènements surnaturels, rencontre avec des fantômes. Tous les ingrédients y sont pour passer un moment bien flippant ; et l'auteur de "Rockstar" s'est prêté au jeu avec beaucoup d’enthousiasme. Diffusée sur Travel Channel, la vidéo est encore disponible en rediffusion ; et en attendant vous pouvez d’ores et déjà en visionner quelques extraits ci-dessous...