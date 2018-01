SCH obligé de repousser sa tournée !

Le rappeur devrait revenir en force le 8 février prochain...

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour SCH et ses fans... Le rappeur a été contraint de décaler les dates de certains concerts en raison d’un problème médical !

En effet, le rappeur a fait un pneumothorax le 28 décembre dernier et depuis le voilà en convalescence pour se rétablir au mieux et surtout dans le but de pouvoir sortir son nouveau projet à temps.

C’est donc sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram que ce dernier a fait une déclaration auprès de ses fans, pour dans un premier temps les rassurer avant d’annoncer le report de certaines dates de concerts.

Le rappeur fera donc son grand retour le 8 février prochain ! Pour ce qui est des dates annulées, SCH a d’ores et déjà annoncé que de nouvelles seraient dévoilées dans les prochains jours et que les anciennes places suffiront pour assister au show.

Pendant son repos, le rappeur originaire de Marseille pourra se concentrer sur son nouveau projet et notamment de son nouveau label baptisé "Maison Baron Rouge" dont il a fait l’annonce il y a moins d’une semaine !

On lui souhaite un bon rétablissement et qu’il revienne vite sur le devant de la scène avec de nouveaux morceaux...