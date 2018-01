2 Chainz et Snoop Dogg réunis pour un match de basket ?!

C'est la folle rumeur du week-end qui devrait ravir les fans...

Et si les rappeurs se réunissaient autour d’un match de basket pour les prochains All-Star Game...?

C’est ce qu’on est en droit d’imaginer si l’on se base sur les récents dires de 2 Chainz qui a déclaré, dans une vidéo publiée sur Instagram, que lui et son ami Snoop Dogg étaient en train d’organiser tout ça pour le week-end du 16-17 février prochain.

On le sait chaque année, la NBA organise le All-Star Game avec notamment l’affrontement entre l’Ouest et l’Est lors d’un match de basketball plus que spectaculaire.

Cette année, en plus de ce match, il se pourrait que les rappeurs de l’Ouest emmenés par Snoop Dogg, affrontent les rappeurs de l’Est emmenés par 2 Chainz.

Un brillant projet notamment quand on sait à quel point le Hip-Hop a pris une place importante dans ce sport.

Lors du All-Star Game, on remarque souvent la présence d’un grand nombre d’artistes et de rappeurs, il ne serait donc pas idiot de les admirer tous lors d’un match de Basket.

Pour le moment Quavo a répondu favorablement à cet appel. On espère que les Drake, Eminem, Chance The Rapper, Kendrick Lamar, Travis Scott ou encore Dr.Dre, etc... répondront eux aussi favorablement.

Rendez-vous donc en février prochain à Los Angeles pour découvrir si oui ou non, les rappeurs s’affronteront eux aussi dans un ultime match de NBA !