Fianso dévoile la tracklist de son nouvel opus ''Affranchis'' !

Quinze titres, sept invités...

Après les succès de ses précédents projets "#JeSuisPasséChezSo" et "Bandit Saleté", le rappeur du Blanc-Mesnil remet ça en 2018 avec un nouvel opus très attendu par sa communauté. Annoncé lors de son concert à La Cigale en novembre dernier, "Affranchis" débarque officiellement ce 26 janvier.

En dévoilant un nouvel épisode de sa série à succès "#JesuispasséchezSo" en guise de premier extrait, Sofiane a montré la couleur de son projet. Suivi de près par le deuxième extrait en compagnie de Ninho et Hornet la Frappe, le nouvel opus de l’artiste se fait de plus en plus attendre.

À quelques jours de la sortie, la tracklist du MC Multi Platinium vient enfin de faire son apparition sur la plateforme Itunes. En dehors des deux titres déjà connus, treize nouveaux morceaux seront disponibles dont 5 en featuring.

De Soolking à Kaaris en passant par Maître Gims ou encore Heuss L’enfoiré, "Affranchis" ne laissera pas le rap game indifférent !

Rendez-vous donc ce 26 janvier !