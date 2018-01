Chris Brown prépare quelque chose !

Le rappeur serait actuellement en studio avec Jacquees...

Il y a tout juste quelques instants, Chris Brown a dévoilé un vidéo sur twitter dans laquelle on le voit travailler en studio accompagné de Jacquees. De son côté, ce dernier a également fait une publication plus significative. Le chanteur a publié sur son compte le message suivant, accompagné de la photo du rappeur : "We droppin a mixtape fuck it" ce qui signifie que les deux artistes vont bientôt lâcher une nouvelle mixtape.

Une bien bonne nouvelle pour les fans respectifs de Chris Brown et Jacquees qui ne manquent pas de faire parler d’eux chacun de leur côté. Le premier il y a quelques jours avec son freestyle original filmé depuis les toilettes et bien sûr également avec les deux extraits inédits qu'il a dévoilé sur ses réseaux; et le second à travers son album "4275".

La collaboration entre les deux artistes fonctionne très bien, on le sait déjà. Ils avaient déjà posé tout deux sur le morceau "Won’t Turn it Down" en 2014 et le moins que l'on puisse dire est que le courant passait très bien.

Pour avoir plus de détails sur cette mixtape, il faudra être encore un peu patients…