Lil Uzi Vert dévoile un nouveau morceau inédit !

Un nouveau morceau inédit du rappeur a fait son apparition sur les plateformes, alors que l’artiste n’a rien publié lui-même. Le leak a alors fait parler de Lil Uzi Vert, sans que le titre appartienne à aucun de ses projets.

"Gettin' money, countin' mad dough, Young nigga gonna live it up

Audi R8, hella ice, you just got

Imma bring my team with me, made sure that I split it up

Japanese mixed with Brazilian, all my hoes be mixed up"