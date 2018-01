XXXTentacion se lance dans un nouveau projet !

On le sait XXXTentacion est en ce moment en pleine tourmente notamment à cause de ses problèmes judiciaires...

Et depuis son arrivée en prison, le rappeur tente par tous les moyens de faire passer le temps qui peut paraître long derrière les barreaux !

Alors qu’on pensait qu’il se pencherait sur les trois albums qu’il a prévu de dévoiler cette année, c’est pour tout autre chose que le rappeur fait parler de lui.

En effet, ce dernier veut créer sa chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo ! Il en a fait l’annonce lors d’une courte vidéo enregistrée depuis sa prison.

"Bon voilà. Je crée ma propre chaîne de gaming sur YouTube. Je vais normalement dévoiler une vidéo aujourd’hui, ou demain. Il y aura aussi des conseils de motivation. Je ne peux pas vous en dire plus mais vous me verrez plus souvent sur YouTube ! Merci d’avoir regardé."